Сімейство Ступок поринуло в автентику Садовської (фото)

Останнім часом усе частіше починаю чути про талановитих українців, котрих знають у цілому світі, крім України. Нещодавно я познайомилася з оперним співаком Костянтином Ріттелем-Кобилянським, котрий живе й працює в Німеччині, а в суботу мала змогу відвідати концерт Мар’яни Садовської.

Унікальний концерт української емігрантки Мар’яни Садовської, який відбувся у Києві 22 вересня в «Українському домі»організований Олегом Коханом та його продюсерською компанією Sota Cinema Group.

Перфоманс Садовської був безкоштовним, відвідувачі прийшли виключно за запрошеннями. Прийшло дуже багато культурних діячів, зокрема, сімейство Ступок, Іван Малкович… У залі неможливо було знайти вільного місця. Публіка ніяк не відпускала співачку зі сцени, навіть не можу перелічити скільки разів Мар’яна виходила на біс.

Співала вона з німецькою джас-групою «Бордерленд». Під час концерту співачка зізналася, що вперше виступає перед публікою, яка розуміє кожне слово, а її музиканти – жодного. На вечір до Мар’яни завітали також її українські вчителі з села Кричківка, що на Полтавщині.

Під час концерту було відчуття, наче ти поринаєш у далеке минуле, десь аж на сотні років назад. І це недивно, адже Мар’яна співає пісні, які вона збирає у старожилів з українських сіл.

Мар’яна Садовська має рідкісний за красою та силою голос і саме завдяки цьому вона підносить фольк-музику на недосяжну, за рівнем впливу на глядача, висоту.

Після концерту Мар’яна висловила найщиріші слова подяки Олегу Кохану:

- Я дуже давно мріяла зустріти когось такого, як Олег. Я на Україні буваю кожного року, але в основному їжджу по селах або привожу різні колективи з-за кордону, щоб відкрити їх для України. Самій якось ніяк не виходило заспівати і взагалі не знала, як це зробити, а він зробив це!..

Олег не тільки не пошкодував про організацію концерту, а пообіцяв і надалі плідно працювати для популяризації творчості Мар’яни Садовської в Україні.

Співачка народилася у Львові в 1972 році. Навчалася у Львівській консерваторії за спеціальністю фортепіано. Після роботи в театрі Леся Курбаса у 19 років поїхала до Польщі, де стала акторкою, композитором і музичним диригентом театру Gardzienice. Театром тоді керував Володимир Станьєвські. Там вона працювала з 1991 до 2001 року. Разом з роботою в театрі, Мар’яна також виступала у Західній та Східній Європі, Японії, Бразилії, Єгипті та США. Як музичний директор Gardzienice, вона провела багато семінарів у коледжах, університетах та арт-центрах, у тому числі у Royal Shakespeare Company у Стен форді (Великабританія). Мар’яна також реалізувала багато проектів у Польщі, США та Німеччині.

Ксеня Лесів, фото Олександра Синиці