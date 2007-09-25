У гробниці Тутанхамона знайшли фрукти

Вісім великих корзин з плодами африканської пальми дум було виявлено археологами в гробниці фараона XVIII династії Давнього Єгипту Тутанхамона. Про знахідку повідомляє агентство, посилаючись на заяву, поширену Захі Хавассом, главою Вищої ради з вивчення старовин.

Червоно-оранжеві солодкі плоди пальми дум (рід гіфене, відома ще як віялова пальма) - традиційний похоронний дар у Давньому Єгипті. Окрім корзин з цими фруктами в гробниці виявлено ще двадцять запечатаних печаткою фараона "контейнерів" грушовидної форми. Їх вміст поки не відомий, але Хавасс припускає, що в них знаходилися ще якісь запаси для подорожі Тутанхамона по загробному світу.

Основні розкопки гробниці Тутанхамона, розташованої у Долині Царів, проводилися британським археологом Говардом Картером у 1922-1930 роках. У ході робіт з похоронної камери й так званої скарбниці було витягнуто більше п`яти тисяч предметів. Як припускає Захі Хавасс, виявлені корзини й контейнери були з якоїсь причини залишені робочими Картера в гробниці. Згадки про ці знахідки в звіті Картера не міститься.

Lenta.ru