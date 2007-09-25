Київ збагатився ще одним мистецьким центром

З 21 вересня у Солом’янському районному будинку культури «Росток», за підтримки Блоку «Юлії Тимошенко», відкрили постійну виставку - «Митці Закарпаття».

Відтепер, без вихідних, з 10 до 21 години, усі шанувальники живопису можуть насолоджуватися роботами професійних художників та аматорів образотворчого мистецтва Закарпаття.

«Ми представляємо маленьку частинку нашого краєвиду, побуту. Показуємо, як живе і працює творча молодь. Таким чином, презентуємо наш край, і запрошуємо всіх до Карпат», - говорить Василь Брензович – голова спілки професійних художників Ужгорода, який приїхав на урочисте відкриття виставки.

Уже сьогодні тут представлено близько 70 робіт таких професійних художників як Василя Поповича, Івана Кліса, Марини Мюрик, Марії Бортош-Літун, Роберта Тавта. Вони – продовжувачі традиції особливої манери писання, представники Закарпатської школи живопису. Їх картини привертають увагу відкритими, барвистими кольорами. До того ж, вони не мають географічного обмеження, тік би мовити, місцевої прописки. Головне завдання, яке поставили перед собою малярі – передати враження художника, схопити мить і сфокусувати такий кадр із природи, щоб була правда, присутній реалізм. До того ж, як з`ясувалося, не кожен може передати справжній колорит гір та полонин.

«Був такий випадок, - каже пан Василь Брензович, - коли один мій знайомий попросив скопіювати одну з робіт. А я, мовляв, для чого тобі ті картини. То ж така красота, малюй в живу. Та він відповів, що не бачить тієї природи саме на полотні. Тобто, тут треба народитися, щоб відчути оці гори. Це вже у генах закладене бачення такого краєвиду».

Більшість картин написані маслом, акрилом на полотні, деякі і на картоні. А взагалі, як стверджують самі ж митці, не головне, на чому малювати, головне що, і як малювати.

Організатори планують, що тут же, у «Ростку», можна буде і придбати полотна, які припадуть до смаку відвідувачам-цінителям. А виставка постійно буде поновлюватися новими шедеврами.