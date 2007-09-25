На Франківщині триває міжнародний фестиваль театрів ляльок «Обереги»

В Івано-Франківському обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки триває ІV міжнародний фестиваль «Обереги».

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківському обласному управлінні культури, протягом чотирьох днів за фестивальну першість окрім господарів змагаються театр «Ільмаріне» з Естонії, Черкаський академічний обласний театр ляльок, театр «Гугуце» з Молдови, Брестський театр ляльок, Полтавський обласний театр ляльок, Київський міський театр ляльок, Львівський обласний театр ляльок, студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім.І.Карпенка-Карого та студенти Харківського державного університету мистецтв ім.І.Котляревського. Журі фестивалю очолює заслужений артист України профессор Леонід ПОПОВ (Київ).

Основним брендом фестивалю є національна классика на сцені театру ляльок. Іванофранківці показали виставу «Чи можна грошима річку загатити», створену за казкою Гната Хоткевича, і яка розповідає про гроші, довкола яких відбуваються всі драматичні події не лише в казці, а й в реальному житті.

Естонський театр презентував виставу, створену на основі стародавньої іранської казки «Пожалійте козлика», у казці козлик розумом і хитрістю перемагає злого вовка.

Студенти Київського національного університету театру імені Карпенка-Карого під керівництвом режисера Оксани ДМИТРІЄВОЇ показали виставу "Любов дона Перлімпліна" за мотивами твору Федеріка Гарсіа Лорки. "Любов дона Перлімпліна" стала першою виставою для дорослих.

Завтра відбудеться урочисте закриття фестивалю і журі оголосить переможця.