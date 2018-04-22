Вадим Крищенко відсвяткував півстоліття своєї творчості
13:36, 25 вересня 2007
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Поета прийшли привітати численні гості – починаючи від Президента України Віктора Ющенка, закінчуючи його просто друзями… Фоторепортаж
У неділю, 23 вересня, поет-пісняр Вадим Крищенко відсвяткував 50 років своєї творчої діяльності. Поета прийшли привітати численні гості – починаючи від Президента України Віктора Ющенка, закінчуючи його просто друзями…
Віктор Ющенко вручає Вадиму Крищенку орден «За заслуги ІІ ступеня»
Оксана Білозір заспівала всіма любиму пісню ”Листопад”
Привітати пісняра прийшов також його одногрупник і друг Борис Олійник
Віталій Білоножко співав без своєї супутниці
Світлана Весна вже з молодого покоління, яке теж співає пісні на вірші Вадива Крищенка
Павло Дворський виконав романс, з яким недавно побував у Ватикані
Вадим Крищенко найбільше написав пісень для Іво Бобула, аж 40