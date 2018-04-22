Вадим Крищенко відсвяткував півстоліття своєї творчості

Поета прийшли привітати численні гості – починаючи від Президента України Віктора Ющенка, закінчуючи його просто друзями… Фоторепортаж

У неділю, 23 вересня, поет-пісняр Вадим Крищенко відсвяткував 50 років своєї творчої діяльності. Поета прийшли привітати численні гості – починаючи від Президента України Віктора Ющенка, закінчуючи його просто друзями… Ксеня Лесів, фото УНІАН

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