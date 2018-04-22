У цієї музики – власна метафізика

Гурт Mr. Оч & His Root Boys було засновано на початку 2000 року барабанщиком рокабільної команди Mad Heads Богданом Очеретяним. Хлопцям, що грають у жанрі нео-рокабілі, чудово вдається поєднувати у своєму репертуарі класичні музичні композиції 40-х та 50-х років з сучасними тенденціями стилів кантрі, рокабілі, блю-грасс, джаз та рок. Високий професійний рівень музикантів неодноразово було відзначено як музичними критиками, так і колегами по сцені. Легендарною подією в історії гурту став спільний виступ з Робертом Плантом у київському пабі Dockers у 2003 році.

Приводом для інтерв’ю з Богданом Очеретяним послужили чутки про те, що гурт готує до виходу цілковито неймовірний альбом кавер-версій пісень першої половини XX сторіччя , що давно вже стали символами романтики та кохання.

Склад гурту:Богдан Очеретяний - акустична гітара, вокалКирило Погорєлов - контрабасФіліп Біляєв -ритм-гітара, вокалСергій Борисенко – барабани.

- Богдан, чи правдивими є чутки, і що ви готуєте насправді?

Так, чутки правдиві. Ми дійсно підготували альбом “каверів” під назвою «Dig That Roots». Записати й випустити альбом, який містить пісні 40-х та 50-х у нашому виконанні, було вирішено не тому, що немає власних пісень – вони є, - а тому, що нам дуже шкода було розлучатися зі своїм баченням старих пісень, музики, на якій ми виросли.

- Я слухав демо цієї пластинки – там дуже багато композицій у стилі кантрі...

Ну, кантрі... Це надто широке поняття. Це все одно що розмовляти про рок-н-рол, який насправді поділяється на безліч підвидів. У кантрі існує чимало течій: кантрі-енд-вестерн, хіллбілі тощо. Люди називають це “кантрі”, але я сам назвав би це нео-рокабілі. До того ж, ми граємо утрьох.

- На одному з сайтів я віднайшов демо-записи Mr. ОЧ & His Root Boys. Чи вони мають якесь відношення до цьогорічного альбому?

Ні. Це записи 2001-го та 2002 років – живий виступ у клубі «Buddy Guy», коли ми грали втрьох, без барабанів, у класичному хіллабілі – складі.

- Тобто, те, що виходить - це інший матеріал. А склад команди той самий?

Ні. У той час контрабасом завідував Зьома (Роман Зейналов – Freno de Pedales), який спеціально тоді приїхав до Києва. Ми й концертували разом . А гітаристом був Кудасов. Ось такі хіллабільні справи... Спеціально без барабанщика грали. Хоча з ним, мабуть, було б цікавіше. Тоді я довів людям, та й собі самому в першу чергу, що музика буває без барабанів. Інша справа, що колективу подібного роду дуже складно виступати після гуртів із барабанами – навіть якщо казати просто про рівень шуму, люди звикають до гуркоту, а тут починає звучати щось таке прозоре...

Зазвичай, у перші хвилини мало хто розумів, що взагалі відбувається. У цієї музики – власна метафізика. А взагалі-то, вже від початку нам хотілося грати трохи жорсткіше, тому для запису цьогорічного альбому ми взяли барабанщика. Пісні вийшли достатньо жорсткими, але водночас романтичними – такими, як хотілося.

- Так, дуже здорово звучить гітара. Вона ніби повільно літає на морем основної мелодії...

Про Філа (Філіп Бєляєв.- Авт.) взагалі окрема розмова. Підчас запису альбому в нас зі старим гітаристом відбувся серйозний розкол, і так вийшло, що довелося шукати нового. Філа я знаю уже десь вісім років – ми разом грали по “кабаках”. Усяке було... Я просто покликав його, і Філ за два місяці повністю записав альбом. До цього він взагалі нічого не знав про музику кантрі, блю-грасс, хіллабілі.

- Філ спеціалізується на блюзах?

Так, так. Він шикарно грає блюзи. А зараз він “підвис” на кантрі. Ми робимо нові речі – власні,– і там буде багато кантрі, сучасного, і в цій суміші будуть джаз та рок. Наступний альбом буде набагато “важчим”. Це кантрі – але музика буде набагато щільнішою і більш мужньою, якщо можна так висловитися.

Олексій Мінаєв, Катерина Пушкарюк