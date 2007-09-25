В Одесі стартує Міжнародний фестиваль анімації ”КРОК-2007”

В Одесі 25 вересня відкривається традиційний Міжнародний фестиваль анімації "КРОК-2007". У роботі фестивалю, який выдбудеться уже в 14-й раз, беруть участь діячі анімаційного кіно з 40 країн. Президентами одного з найпопулярніших у світі оглядів мультиплікації є російський режисер Едуард Назаров та український режисер Давид Черкаський.

З Одеси теплохід "Тарас Шевченко" з кінематографістами на борту відправиться по маршруту Севастополь-Херсон-Запорожіжжя-Кременчуг-Канів. По шляху його проходження у цих містах відбудуться творчі зустрічі учасників і гостей фестивалю з глядачами. Церемонія закриття фестивалю відбудеться 5 жовтня у Києві. Організаторами "Крока" виступили кінематографісти Росії і України.

У конкурсну програму члени спеціальної комісії, проглянувши близько 600 мультфільмів, відібрали більше 150 стрічок. Це роботи режисерів з Австралії, Аргентини, Бельгії, Ірану, Іспанії, Канади, Латвії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції, Естонії та інших держав. На фестивальному екрані широко будуть представлені фільми аніматорів Росії та України.

У боротьбі за призи "КРОКу-2007" візьмуть участь також Костянтин Бронзіт, Едуард Беляєв, Святослав Ушаков, Олег Ужінов, Світлана Філіппова, Сергій Мерінов та інші відомі режисери. До міжнародного журі огляду увійшли всесвітньо визнані майстри мультиплікації України, Росії, Естонії і Японії.

Окрім конкурсу, у фестивальній програмі представлена низка ретроспектив. У їх числі "Нова французька анімація" та огляд фільмів талановитого московського майстра анімації Олександра Татарського, який недавно помер.

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