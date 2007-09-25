Дім Пашкова відкриють заради Christie`s

Колекція живопису, призначена для продажу на осінніх торгах дому Christie`s й оцінена в 300 мільйонів доларів, буде показана 18-20 жовтня 2007 року в Москві, у будинку Пашкова, пам`ятнику російського класицизму, двадцять років тому закритого для відвідин публікою. Будинок Пашкова відкриється вперше після реставрації.

Як повідомляється у прес-релізі аукціонного дому, виставка, яка готується, буде показана тільки в Росії. У неї включені такі важливі картини, як "Портрет скульптора Оскара Мещанінова" Амедео Модільяні (оцінка - 25 мільйонів доларів), "Жінка в турецькому костюмі" Пабло Пікассо (25 мільйонів доларів), "Ліз" Енді Уорхола (25 мільйонів), "Одаліска. Блакитна гармонія" Анрі Матісса (20 мільйонів), "Два нариси молодого чоловіка" Пітера Пауля Рубенса (8-12 мільйонів доларів), а також 15 робіт Костянтина Сомова, натюрморт грона Наталії Гончарової, портрет роботи Юрія Анненкова.

Для преси виставка топ-лотів Christie`s працюватиме 18 жовтня, для мистецтвознавців, художніх шкіл, які навчаються, і студентів художніх інститутів - 19 і 20 жовтня.

Дім Пашкова, побудований в 1784-1786 роках за проектом Василя Баженова, в даний час входить у комплекс будівель Російської Державної бібліотеки. У 1861-1921 роках у ньому розташовувався Рум’янцевський музей.

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