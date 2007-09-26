Завтра у Львові репрезентуватимуть останню книжку Василя Кука

Завтра, 27 вересня, у Золотому залі Музею етнографії та художнього промислу у Львові о 16.00 відбудеться презентація книжки, авторами якої є Альянс Майдан і нині покійний останній головнокомандувач УПА Василь Кук – «УПА в запитаннях і відповідях Головного Командира».

Це остання книжка, в тексті якої робив правки Василь Кук – він бачив макет книжки та проект обкладинки 6 вересня, за три дні до своєї смерті, – про це сьогодні, 26 вересня, ЗІК повідомила прес-служба львівського осередку «Опори».

Як йдеться у повідомленні, книжка ілюстрована фотографіями, наданими Центром досліджень визвольного руху, та з сімейного архіву Василя Кука, а також таблицями й схемами. Є навіть креслення бункера.