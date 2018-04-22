Гаррі Поттер має бути хлопчиком...
“Читайте, любі діточки, не всяку там дурню, - а Гарріка, а Поттера і всю його рідню”, - весело наспівували Морозов і Малкович. У столиці пройшла презентація української версії сьомої книжки “Гаррі Поттер і Смертельні реліквії”...
“Всі хвалять Івана Малковича, а насправді це страшенний експлуататор, визискувач. Він мене примусив 40 днів не виходити з-за столику з комп’ютером, прив’язав стопудову гирю до моєї ноги і до стола, на руках в мене були кайдани і я мусив день і ніч, день і ніч перекладати, щоб ми встигли бути першими,” – жартома скаржився Віктор Морозов, презентуючи український переклад сьомої і одночасно останньої книги Джоан Роулінг “Гаррі Поттер і Смертельні реліквії”. Але треба таки віддати належне українським перекладачам і їхнім "експлуататорам": незважаючи на високу конкуренцію, вони випередили не тільки росіян, які презентують свій переклад 13 жовтня, а й французів, німців, італійців...
Презентація відбувалася в Українському Домі. Національний Президентський оркестр України (!) розучив саундтреки з фільмів про Гаррі Поттера і тим тішив публіку. Один з персонажів нашумілої книги – Гегрід – розважав дітей і виконував роль конферансьє. Головний редактор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван Малкович, звісно, почувався іменинником. Він подякував українському фан-клубу Поттера, за те, що вони домовилися не обговорювати на своєму сайті книжку до виходу української версії.
|Видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” випередило усіх!
Щоб захистити свій продукт від піратів, видавці наклеїли на кожну книжку спеціальну голограму. До речі, 13 юних поттеріанців цього року переклали текст раніше за видавництво і розмістили його на своїх сайтах. Малкович попросив їх прибрати переклад до офіційного виходу книжки, і вони погодились, за це видавець пообіцяв їм дати по примірнику “Гаррі Поттера”.
Умовами для участі у конкурсі на двійника Гаррі Поттера були наявність окулярів, темне волосся і “він має бути хлопчиком”. Зважаючи на те, що спочатку бажаючих було мало, організатори вирішили підкорегувати останній пункт – “можуть і дівчата, якщо вони дуже подібні”. Але до цього діло не дійшло і все-таки вдалося відшукати 7 претендентів на звання Гаррі. Кращого визначали гості своїми оплесками. Найгучніше вони пролунали в честь Богдана Логунова. Першою думкою після перемоги, як потім поділився Богдан, було: “О Господи, невже це я?!” До речі, він тільки наступного дня збирався купити книжку, а, отримавши її в подарунок, не міг приховати своєї радості. “В світі є щось магічне і я хочу відчути на собі, що це таке. Всі книги просто чудові. Їх може читати будь хто - від маленької дитини і до батьків цієї самої дитини,” – впевнений Богдан.
|Іван Малкович торжествує!
Конкурс на кращого знавця поттеріани виявився найбільш жвавим. Всі присутні дружно вигукували відповіді на запитання, запропоновані організаторами, і досить складно було обрати переможця. “Які прості запитання! Які ми з Віктором були наївні, коли їх придумували!”, - заявив Малкович.
До речі, серед відвідувачів акції було багато молоді і солідних дорослих людей, які самі є прихильниками Поттера. “Завжди цікавіше вірити у казку, ніж у реальність. Хочеться мати свою чарівну паличку, плащ-невидимку...” –ділиться сокровенним студентка Наталя. “А ти не вважаєш книжку дитячою?”, - питаю в неї. На що вона обурено відповідає: “Яка ж вона дитяча? Перші книги були дитячі, але кожна наступна стає все доросліше. І я дорослішою разом з книжкою.”
|Нарешті!
Потім продаж оголосили офіційно відкритим. Зверху посипалася купа повітряних кульок, знову заграв оркестр і юні читачі кинулися до прилавків з книгами. Черги були просто величезні, але Малкович заспокоїв, що книжок вистачить усім.
“Читайте, любі діточки, не всяку там дурню, - а Гарріка, а Поттера і всю його рідню”, - весело наспівували Морозов і Малкович. “Гаррі Поттер” – це прекрасна книжка. Але “Гаррі Поттером” життя не закінчується”, - філософськи зауважив Малкович.
Анна Ященко