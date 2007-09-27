У Львові голосуватимуть за каву

У суботу, 29 вересня 2007 року у Львові відбудеться Перше міське свято «На каву до Львова». Свято проводитиметься на площі Ринок. Міське свято проходитиме під гаслом «Проголосуй за каву». У цей день відбудеться тур «кавовими» закладами Львова, де кожен охочий зможе відвідати кав`ярні, які є учасниками святкового конкурсу, придбавши, скуштувати «святкову» каву та віддати свій голос за найулюбленіший «кавовий» заклад. Про це сьогодні, 27 вересня, ЗІК повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Оголошення результатів і нагородження переможців відбуватиметься перед святковим концертом, на площі Ринок. У кожній кав`ярні, яка братиме участь у фестивалі, працюватиме промоутер і проходимуть літературні читання.

Промоутери, які знаходитимуться у кав’ярні-учасниці, роздаватимуть бюлетені відвідувачам закладу для голосування за найкавовіший заклад міста. Урна для голосування стоятиме в кав’ярні на видному місці – при вході.

«Бюлетень пропонується оформити в стилі виборчого бюлетеня, із застереженням про те, що має бути обрано тільки один заклад, інакше бюлетень буде визнано недійсним», – повідомила координатор міського свята «На каву до Львова» Уляна Токар.

«Плануються ярмарок-продаж кави та кавового посуду, змагання офіціантів, вуличні вистави львівських театрів, джазовий концерт та концерт в стилі ретро», – додала Уляна Токар.