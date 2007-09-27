У Чернівцях відкрили пам’ятник авіаторам

Пам’ятник невідомим авіаторам, які загинули у Чернівцях в перші дні війни, відкрили 25 серпня на історичному кладовищі міста. Ініціаторам його спорудження стала ветеранська організація авіакомпанії "Буковина" та адміністрація міського комунального підприємства « Історико-культурний заповідник «Кладовища на вулиці Зеленій», повідомляє ЗІК .

Ветеранська організація авіакомпанії «Буковина» кілька років займалася розшуком місця перепоховання 16 авіаторів, які загинули 22-27 червня 1941 року в Чернівцях під час перших масивних бомбардувань аеродрому.

Загиблих льотчиків у 1941 році поховали на території аеропорту, а на початку 60-х під час реконструкції аеровокзалу їх останки перепоховали на історичному кладовищі Чернівців. Ветеранам вдалося знайти це місце і встановити , що серед загиблих авіаторів було 14 льотчиків і два авіамеханіка різних національностей.

За кошти спонсорів та міського комунального підприємства на старому кладовищі встановили пам’ятник загиблим льотчикам з надписом «Ніщо не забуто, ніхто не забутий». В його відкритті взяли участь представники влади, ветеранських організацій, громадськості та ЗМІ.

Ветерани авіакомпанії вважають, що пам’ятник авіаторам, які загинули, захищаючи мирне небо Чернівців, має слугувати сучасній молоді зразком служіння Батьківщині та військовому обов`язку, сприяти патріотичному вихованню майбутніх захисників Вітчизни. Вони мають намір продовжити пошукову роботу, щоб встановити імена льотчиків, які поховані у Чернівцях.