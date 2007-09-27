Зять Тимошенко відмежувався від тещі-політика

Британський рок-музикант Шон КАРР разом зі своєю групою DVC та дружиною Євгенією ТИМОШЕНКО перебувають на Луганщині.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в обласному центрі в нічному клубі «Колізей» Ш.КАРР з групою DVC дасть концентр і презентуватиме луганчанам свій новий відеокліп на пісню Fallen Friends (Полеглі брати), присвячений українським шахтарям. В презентації візьмуть участь Київський камерний ансамбль «Наполеон» та зведений хор. Завтра група DVC дасть концерт у шахтарському місті Ровеньки.

За словами Ш.КАРРА, він разом зі своєю групою приїхав на Луганщину дати концерт, а не займатися політикою.