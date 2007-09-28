У Львові уп’яте відбудеться Фестиваль давньої музики

У вівторок, 2 жовтня, у храмі св. Лазаря концертом шведського ансамблю «Laude Novella із програмою «NEL BEL GIARDINO – TEMPUS ADEST FLORIDUM» до якої увійдуть зразки італійської та скандинавської музики середньовіччя й ренесансу розпочнеться П’ятий фестиваль давньої музики у Львові, повідомляє ЗІК.

У понеділок, 1 жовтня, о 12 год. в Будинку органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8) відбудеться прес-конференція для мас-медіа за участю мистецького керівника фестивалю Романа Стельмащука, співорганізаторів фестивалю та учасників концерту-відкриття фестивалю – відомих шведських музикантів, виконавців середньовічної музики Пера Матсона і Уде Гедеке.

За словами Романа Стельмащука, цьогорічний форум виконавців і шанувальників музичної старовини, який традиційно відбувається уже п’ятий рік поспіль у Львові, пропонуючи меломанам як інструментальну, так і хорову та органну музику, зосередиться на клавесинних концертах, відзначить ювілей великого майстра барокової музики Дитриха Букстегуде, здійснить музичну мандрівку в часі країнами Європи та зрепрезентує прем’єру виконання в Україні автентичного матеріалу з середньовічного пісенного збірника «Карміна Бурана»!

Довідка

П’ЯТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДАВНЬОЇ МУЗИКИ У ЛЬВОВІ

(2-15 жовтня 2007)

вівторок 2 жовтня, 18. 00

Хорова школа «Дударик». Храм Св. Лазаря

(вул. М. Коперніка, 27)

NEL BEL GIARDINO – TEMPUS ADEST FLORIDUM

Італійська і скандинавська музика середньовіччя/ренесансу

Laude Novella (Швеція)

середа 3 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

(вул. С. Бандери, 8)

ТРІО-СОНАТИ З ЕПОХИ ВИСОКОГО БАРОКО

Лідія Шутко, скрипка (Львів), Остап Шутко, скрипка (Львів/Київ), Ольга Шутко, віолончель (Львів/Київ), Анна Станько, клавесин (Львів)

четвер 4 жовтня, 19.00

Італійське подвір’я Палацу Корнякта

(пл. Ринок, 6)

СЕРЕНАДА В ІТАЛІЙСЬКОМУ ДВОРИКУ

Leo Brass Quintet (Львів)

п’ятниця 5 жовтня, 18.00

Хорова школа «Дударик». Храм Св. Лазаря

РАДУЙСЯ (напіви до Богородиці)

Наталя Половинка

Майстерня пісні (Львів)

субота 6 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

МУЗИКА ДАВНЯ І НЕ ТІЛЬКИ

Надія Величко, орган (Львів)

Оркестр INSO Львів

диригент: Гунгард Маттес (Цюріх)

неділя 7 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

КЛАВЕСИНОВІ КОНЦЕРТИ Й. С. БАХА

Ельжбєта Стефаньска (Краків), Маріко Като (Краків),

Уршуля Ставіцка (Щецін), Світлана Шабалтіна (Київ), клавесини

Камерний оркестр Leopolis (Львів)

дири∂ент: Павел Осуховскі (Щецін)

понеділок 8 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО МАЙСТРА

(до 300-річчя від дня смерті Д. Букстегуде)

Надія Величко, Віталій Чижевський, орган (Львів)

вівторок 9 жовтня, 15.00

Музей сакральної скульптури І. Г. Пінзеля

(пл. Митна, 8)

Презентація CD «СІДЕ АДАМ ПРЯМО РАЯ»

A cappella Leopolis (Львів)

середа 10 жовтня, 18.00

Хорова школа «Дударик». Храм Св. Лазаря

«ТВОРИ ДЛЯ КЛАВЕСИНА…» Ж. Ф. РАМО

Світлана Шабалтіна, клавесин (Київ), Божена Корчинська, сопілка (Львів), Юлія Білоусова, барокова віолончель (Київ)

четвер 11 жовтня, 18.00

Хорова школа «Дударик». Храм Св. Лазаря

МУЗИЧНА ПОДОРОЖ ДАВНЬОЮ ЄВРОПОЮ

Hortus Artium (Краків)

п’ятниця 12 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

CARMINA BURANA – 2007

DEKAMERON (Варшава), A cappella Leopolis (Львів),

Львівські МЕНЕСТРЕЛІ (Львів)

субота 13 жовтня, 19.00

Італійське подвір’я Палацу Корнякта

ЛАТИНА І ТАНЦІ

Laterna Magica (Санкт-Петербур∂)

неділя 14 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

ТРАДИЦІЙНІ СПІВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Хорова капела Дударик (Львів)

понеділок 15 жовтня, 18.00

Будинок органної та камерної музики

ЗІ СТОРІНОК УКРАЇНСЬКИХ ІМОЛОГІОНІВ

Калофоніа (Львів)