На Прикарпатті зібрались барди на фестиваль ”Повстанським плаєм”

Учора, 27 вересня, голова Івано-Фпанківської обласної ради Ігор Олійник взяв участь у відкритті Першого молодіжного бардівського туристично-краєзнавчого фестивалю-конкурсу «Повстанським плаєм» у селі Рибному Тисменицького району, присвяченому 100-річчю від дня народження Романа Шухевича та 65-річчю створення УПА. Повідомляє ЗІК з посиланням на прес-службу голови облради.

Учасники фестивалю – автори і виконавці Прикарпаття та з інших областей України, делегації обласних молодіжних патріотичних організацій «Пласт», «Студентське братство», туристично-краєзнавчих гуртків.

Вітаючи гостей та учасників фестивалю «на скропленій кров`ю землі повстанців, де у криївках зароджувалася нескорена повстанська пісня», Ігор Олійник зазначив: «Народжена в часи незалежності допитлива українська молодь охоче пізнає правдиву історію рідного краю, в тому числі з таких патріотичних заходів, яким є бардівський фестиваль повстанської пісні, що започатковується саме на Прикарпатті в особливо урочистий день – Воздвиження Чесного Хреста і Всесвітній день туризму. У народу, який має таке достойне молоде покоління, ніхто і ніколи не відбере материнську мову і пісню, бо вони мають коріння тут, на цій вільній і гордій духом землі».

А відкрили Перший бардівський фестиваль «Повстанським плаєм» заступник голови облдержадміністрації Романія Постолянюк і знана повстанська пісня «Уже вечір вечоріє» у виконанні відомого на Прикарпатті барда начальника управління внутрішньої політики ОДА Ігоря Гриника.

З напутніми словами « гордитися славою своїх дідів , які боролися і вмирали за волю України» звернувся до юні голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський.

«Творчого довголіття і всеукраїнського масштабу» бажали рибницькому бардівському фестивалю української патріотичної пісні начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Болюк, начальник обласного управління культури і туризму , «натхненник і організатор фестивалю» Володимир Федорак.

У межах свята – туристично-спортивна естафета серед команд молодіжних організацій та туристично-краєзнавчих гуртків, конкурс виконавців авторської пісні та співаної поезії, зустріч з вояками УПА, концерт.

28 вересня в обласній філармонії пройде Гала-концерт бардівського фестивалю української патріотичної пісні «Повстанським плаєм».

Довідка

Молодіжний фестиваль – конкурс української патріотичної пісні» «Повстанським краєм» отримав прописку на базі Рибницького спортивно-оздоровчого туристичного центру міжнародного співробітництва дітей і юнацтва, що є структурним підрозділом обласного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді управління освіти і науки облдержадміністрації.