Фільм про важку долю українки в Італії змагатиметься за „Оскар”

Фільм «Незнайома» про українку, що стає жертвою торгівців людьми, відомого сицилійського режисера Джузеппе Торнаторе, висунуто від Італії на здобуття премії «Оскар» у категорії «найкращий іноземний фільм».

За результатами голосування комісії стрічка «Незнайома» обійшла всього на один голос іншого фаворита – фільм «Мій брат – єдиний син» Данієле Лукетті, передає "Німецька хвиля".

Картина Торнаторе розповідає про українку Ірену, що приїжджає в Італію у пошуках кращої долі, але потрапляє до рук торговців людьми, які змушують її стати сурогатною матір’ю.

Головну героїню грає молода актриса з Петербурга Ксенія Раппапорт, злочинця - знаменитий Мікеле Плачідо. Стрічку презентували торік на римському кінофестивалі й вона вже здобула кілька нагород.

Голова вибіркової комісії Гаетано Бландіні повідомив, що міністерство культурної спадщини Італії виділить 150 тисяч євро на просування і рекламу стрічки-кандидата. Торнаторе в минулому вже двічі потрапляв до фіналу «Оскара» - з фільмами «Новий кінотеатр Парадізо» та «Людина з зірок». Ювілейна 80-та церемонія вручення премії відбудеться 24 лютого наступного року в Лос-Анджелісі.