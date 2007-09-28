Фільм про важку долю українки в Італії змагатиметься за „Оскар”
Картина Торнаторе розповідає про українку Ірену, що приїжджає в Італію у пошуках кращої долі, але потрапляє до рук торговців людьми, які змушують її стати сурогатною матір’ю...
Фільм «Незнайома» про українку, що стає жертвою торгівців людьми, відомого сицилійського режисера Джузеппе Торнаторе, висунуто від Італії на здобуття премії «Оскар» у категорії «найкращий іноземний фільм».
За результатами голосування комісії стрічка «Незнайома» обійшла всього на один голос іншого фаворита – фільм «Мій брат – єдиний син» Данієле Лукетті, передає "Німецька хвиля".
Картина Торнаторе розповідає про українку Ірену, що приїжджає в Італію у пошуках кращої долі, але потрапляє до рук торговців людьми, які змушують її стати сурогатною матір’ю.
Головну героїню грає молода актриса з Петербурга Ксенія Раппапорт, злочинця - знаменитий Мікеле Плачідо. Стрічку презентували торік на римському кінофестивалі й вона вже здобула кілька нагород.
Голова вибіркової комісії Гаетано Бландіні повідомив, що міністерство культурної спадщини Італії виділить 150 тисяч євро на просування і рекламу стрічки-кандидата. Торнаторе в минулому вже двічі потрапляв до фіналу «Оскара» - з фільмами «Новий кінотеатр Парадізо» та «Людина з зірок». Ювілейна 80-та церемонія вручення премії відбудеться 24 лютого наступного року в Лос-Анджелісі.