Ступка вмовив Мойсеєва очолити театр Франка за три дні до смерті

Богдан Ступка ще півтора року тому запропонував головному режисерові київського Молодого театру Станіславу Мойсеєву очолити театр Івана Франка.

Про це сам С.Мойсеєв повідомив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№164 від 26 липня).

«Пропозицію очолити театр після його відходу він мені зробив давно – відразу після операції в Німеччині він запросив мене до себе в Конча-Заспу і поставив це запитання», - розповів С.Мойсеєв і додав, що відмовив Б.Ступці, бо «на те були свої причини».

Як сказав С.Мойсеєв, за три дні до своєї смерті Б.Ступка запросив його у Феофанію. «Йому вже було важко говорити, він тільки запитав: «Тож так чи ні?», і цього разу С.Мойсеєву складно було відмовити і він погодився.

Як повідомляв УНІАН, Герой України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Його життя обірвалося в лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

