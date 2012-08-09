Гостинному двору залишать лише несучі стіни

Гостинному двору в Києві після реконструкції планують повернути його первинні функції - торгового і культурного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Як зазначається у повідомленні, під час експертного обговорення напрямів розвитку історичного центру столиці головний архітектор Києва Сергій Целовальник представив на розгляд експертів і професійних громадських організацій Концепцію туристський-рекреаційної пішохідної зони.

Під час обговорення реконструкції Гостинного двору всі експерти висловилися категорично - будівля, яка не є історичним пам`ятником, вимагає реконструкції. Також необхідно впорядкувати прилеглу до площі територію, де досі не демонтовано трамвайні колії перенесеного трамвайного маршруту.

Згідно з представленими інвестором і проектувальником ескізами майбутнього вигляду будівлі, розміри будівлі не зміняться, споруда одержить скляний дах, що дозволить цілорічно використовувати внутрішній двір. Також наголошується, що всі несучі стіни залишаться, будуть розібрані лише пізніші перегородки.

Також Концепція туристський-рекреаційної пішохідної зони передбачає, що пішохідно-велосипедний маршрут протягнеться від Києво-Печерської Лаври до Софійської площі. Фунікулер і Андріївський узвіз з`єднають Верхнє місто з Подолом, південна частина якого стане пішохідною у рамках Поштової і Контактної площ, вулиці Сагайдачного. Збереження історичних пам`яток у межах зони маршруту має проходити у рамках історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обіцяє зберегти зовнішність і цільове призначення Гостиного двору в Києві.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», яким схвалив дозвіл на приватизацію Гостиного двору в Києві. Відповідний закон Верховна Рада прийняла 5 липня.

Перехідними положеннями закону передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам`яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір у Києві (Контрактова площа, 4, охоронний номер 872).

Окружний адміністративний суд Києва відмовився забезпечити припинення постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам`яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, споруджений 1809 року замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у будівлі Гостиного двору розміщено магазини, а також Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені Заболотного.

У зв`язку з активними діями забудовника Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди, і постійно чергують на його території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.

