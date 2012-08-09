Київ святкуватиме День Незалежності молебнями, змаганнями і феєрвеками

У столиці з нагоди Дня Незалежності України відбудеться низка культурних та розважальних заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження, яким затвердив програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 21-й річниці незалежності України.

Згідно з документом, святкування розпочнуться вже 14 серпня. Саме цього дня стартує щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» на території Національного комплексу «Експоцентр України». Триватиме виставка до 17 серпня.

22 серпня у столиці відкриються два музеї – Музей історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7) та Музей шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33-А).

Цього ж дня у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбудеться міський конкурс творчих робіт «Україна – держава моя».

23 серпня місто відзначатиме День Державного прапора – у столиці відбудеться церемонія підняття Державного прапора Президентом України Віктором Януковичем. Синьо-жовті стяги урочисто піднімуть на щоглах біля будівлі КМДА та районних у місті Києві державних адміністрацій. За традицією, цього дня паспорти отримають юні кияни, яким виповниться 16 років.

24 серпня за участю керівництва держави та міста відбудуться церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському та Володимиру Великому. Також у цей день квіти покладатимуть до пам’ятників видатним діячам українського державотворення у районах міста, а в храмах столиці пройдуть молебні за Україну та український народ.

На вулиці Хрещатик з самого ранку відбуватимуться різноманітні змагання, конкурси та концерти.

Зокрема, з 10.00 до 19.00 триватиме другий всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3х3 «Українська стрітбольна ліга 2012».

З 11.00 до 18.00 тут відбуватимуться показові спортивні виступи з ролер-сламу, з авто-мото тріалу, конкурс «перегони на офісних стільцях», майстер-клас з паркуру, катання на роликах та скейтах тощо. Працюватиме також зона графіті.

Об 11.00 розпочнеться акція «Ярмарок інтелектуального капіталу», а також презентація діяльності молодіжних громадських організацій, а о 12.00 – спортивне сімейне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Крім того, на Хрещатику виступатимуть ді-джеї, відбуватимуться майстер-класи з сучасних танців, конкурси, вікторини тощо.

О 14.30 на Хрещатику стартує спортивний фестиваль «Веселі старти на роликах». Триватиме святкування до 21.00.

На Європейській площі з 10.00 до 22.00 глядачам представлять концертну програму «У пісні славимо Вітчизну».

Також 24 серпня на Майдані Незалежності відбуватиметься Всеукраїнський фестиваль морозива.

«Парад вишиванок 2012» стартує о 12.00 на Майдані Незалежності. Фінішує парад на Співочому полі, де з 16.00 до 21.00 триватиме святковий концерт з нагоди 21-ї річниці Незалежності України «Україно моя, Україно! Найсвятіша ти пісне моя!».

Крім того, на Софійській площі о 19.00 розпочнеться гала-концерт класичної музики в рамках мистецького проекту «Тобі, незалежна Батьківщино!».

Завершиться свято грандіозним феєрверком на честь Незалежності України.

Концертні програми, конкурси та інші культурно-розважальні заходи відбуватимуться в усіх районах столиці.

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 24 серпня о 12.00 розпочнеться музейне свято, яке триватиме до 21.00.

У Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» з 24 до 26 серпня триватиме ярмарок народних майстрів, а у Печерському ландшафтному парку з 24 серпня до 9 вересня триватиме 57-ма щорічна міська виставка квітів. Цього року темою квіткових композицій будуть «Мелодії українських казок».

Загалом, протягом серпня у місті відбуватимуться конкурси дитячого малюнка, виставки художніх робіт, присвячених Дню Державного Прапора України та 21-й річниці Незалежності України. У кінотеатрах столиці транслюватимуть фільми про історію становлення української держави. У Державному архіві міста Києва відбудеться виставка архівних документів стосовно Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.