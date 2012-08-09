«Гаррі Поттер» визнали найкращим романом для підлітків у США

Знаменита серія романів про чарівника Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг очолила список 100 найкращих книг для дітей і підлітків, згідно онлайн-опитування, проведеного американською National Public Radio (NPR), повідомляється на сайті організації, інформує РІА Новости.

Друге місце в списку зайняла відома трилогія американської письменниці Сьюзен Коллінз "Голодні ігри". Трійку лідерів замикає класичне твір, який вивчають майже у всіх американських школах - роман Гарпер Лі "Убити пересмішника".

Крім того, до першої десятки найкращих підліткових творів увійшли два романи молодого американського письменника і блогера Джона Гріна, "Гобіт" і "Володар кілець" Толкієна, "Над прірвою в житі" Селінджера, "451 градус за Фаренгейтом" Бредбері. Замикає першу десятку роман "Книжковий злодій" австралійця Маркуса Зузака.

National Public Radio (Національне громадське радіо США) - організація, яка об`єднує в собі 900 різних американських радіостанцій і існує в основному на приватні та корпоративні пожертвування. Число слухачів радіостанції становить близько 10 відсотків населення США.