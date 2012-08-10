Археологи заявляють, що знайшли саркофаг святих Бориса і Гліба

Про це повідомляють археологи, які займаються тут розкопкою древлянського поселення, пише Радіо Свобода. Вони заявляють, що знайшли фрагменти пірофілітового сланцю, який використовували для виготовлення саркофагів.

Наразі учасники експедиції розкрили близько 20 квадратних метрів городища з великою кількістю керамічних та залізних артефактів: залишки посуду, прикраси, зброя, знаряддя праці. У літописах Вишгород вперше згадується у 946 році як резиденція княгині Ольги і саме тут поховали братів Бориса та Гліба – перших святих Київської Русі. Знахідки передадуть до музею заповідника.

