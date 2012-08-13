Фільм українського режисера отримав "Срібного леопарда"

Кінофільм Мирослава Слабошпицького "Ядерні відходи" отримав "Срібного леопарда" на 65 ювілейному кінофестивалі в Локарно, який проходив з 1 до 11 серпня, повідомляє Gazeta.ua.

Фільм знято в Чорнобилі й Прип`яті у березні цього року. За словами Мирослава Слабошпицького, його новий фільм – це камерна історія про чоловіка і жінку, які працюють у зоні відчуження.

В Україні "Ядерні відходи" покажуть у рамках фестивалю "Молодість". Фільм також вийде у прокат як частина альманаху "Україна гудбай" — у листопаді цього року.

Кінофорум у Локарно – один із найстаріших, ровесник Каннського кінофестивалю, поряд з ним входить до п`ятірки міжнародних кінофестивалів класу А.

Варто також нагадати, що Мирослав – єдиний українець, котрий два роки поспіль брав участь у конкурсі Берлінале – з фільмами "Діагноз" в 2009 році і "Глухота" в 2010.

Фото - сумно.com