На Волині відкопали невідомі раніше поховання

Завершено спільну експедицію Федерації скаутів «Галицька Русь», Благодійного фонду «Останній солдат» і ДП «Волинські старожитності» поблизу села Залізниця Любешівського району.

Про це «Волинській правді» повідомили у прес-центрі ДП «Волинські старожитності».

Основним завданням було виявлення військового кладовища часів Першої світової війни. Роботи проводились шляхом закладання пошукових траншей та шурфів на місці вірогідного розміщення кладовища, що було встановлено за інформацією місцевих жителів. За їх розповідями, на південний схід від Залізниці, у прифронтовій зоні в лісі діяв російський польовий лазарет і існувало військове кладовище.

У східній частині траншеї довжиною 34 м було зафіксовано дві плями від заповнень поховальних ям. При їх розчистці виявлено два одиночних поховання.

Поховання №1 здійснено у труні, скелет не мав видимих прижиттєвих травм. Натомість, кістяк поховання №2 мав чітки сліди численних переломів кісток та черепа. Окрім цього, покійний мав не природне положення, що вказує на його поміщення у могилу у закляклому стані.

Оскільки концентрація поховань у східній частині траншеї вказувала на західну межу кладовища, було вирішено перевірити його поширення на гребені підвищення у східному напрямку. Закладений на схід від розвідкової траншеї шурф розміром 2х2 м виявив ще дві плями, вірогідно – від поховальних ям. Проведені роботи ствердили наявність військового кладовища Першої світової війни на дослідженій ділянці поруч із селом Залізниця.

Фото Волинська правда