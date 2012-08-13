Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)

Відома також своїми відвертими фото

В.о. директора музеї «Молодої гвардії» у Краснодоні (Луганська обл.) призначено Олену Чорну – місцеву «світську левицю». Попередній директор музею залишив посаду за станом здоров’я. Нова директор музею - дочка замісника мера Нова директор музею - дочка замісника мера, фото із соцмереж Олена Чорна, донька заступника мера, досі очолювала відділ звернення громадян Краснодонської міськради, пише Тиждень. Вона відома також своїми відвертими фото у соцмережах та участю у пісенних конкурсах. керуватиме музеєм Чорна керуватиме музеєм "молодогвардійців". фото із соцмереж



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