Музеєм «Молодої гвардії» керуватиме місцева світська левиця (фото)
13:40, 13 серпня 2012Культура
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Відома також своїми відвертими фото
В.о. директора музеї «Молодої гвардії» у Краснодоні (Луганська обл.) призначено Олену Чорну – місцеву «світську левицю».
Попередній директор музею залишив посаду за станом здоров’я. Нова директор музею - дочка замісника мера Нова директор музею - дочка замісника мера, фото із соцмереж Олена Чорна, донька заступника мера, досі очолювала відділ звернення громадян Краснодонської міськради, пише Тиждень.
Вона відома також своїми відвертими фото у соцмережах та участю у пісенних конкурсах. керуватиме музеєм Чорна керуватиме музеєм "молодогвардійців".
фото із соцмереж
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