На могилі баби Параски поставили пам’ятник

На Тернопільщині у селі Дорогичівка Заліщицького району на могилі одного з символів Помаранчевої революції Параски Королюк (баби Параски) встановили пам’ятник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в перс-службі обласної ради, на монументі баба Параска зображена усміхненою, у жовтій хустці, вишитій сорочці та з відзнаками «Гвардія революції» та орденом Княгині Ольги III ступеня.

Під час відкриття пам’ятника відбулася поминальна панахида. Участь у ній разом із родиною П. Королюк та мешканцями села взяв участь голова обласної ради Олексій Кайда.

«Параска Королюк або баба Параска, як її усі називали, справді стала символом Помаранчевої революції. Її фото обійшло усі найвідоміші світові інформаційні агентства. Про цю людину варто пам’ятати, бо вона творила сучасну історію нашої держави. Вона вірила у зміни, вона вірила в Україну. Забувати таких людей не можна», – сказав О.Кайда.