Помер Сергій Капіца

Прославлений телеведучий і популяризатор науки Сергій Капіца помер у вівторок, 14 серпня, на 85-му році життя.

Про це повідомила генеральний директор телекомпанії "Очевидное - Невероятное" Світлана Попова, передає РІА «Новости».

"Сергій Петрович помер сьогодні", - сказала вона.

*** Головний науковий співробітник Інституту фізичних проблем, професор, доктор фізико-математичних наук Сергій Петрович Капіца був одним з довгожителів радянського, а потім російського телебачення. У 1973 році він став засновником і беззмінним ведучим телепередачі "Очевидное - Невероятное". У 2008 році він одержав спеціальний приз "ТЕФІ" за особистий внесок у розвиток російського телебачення.

С.Капіца народився 14 лютого 1928 року у Кембріджі (Велика Британія) у родині видатних російських учених. Його батько, академік Петро Капіца - лауреат Нобелівської премії, член більш як 30 академій і наукових товариств світу, відомий фізик-експериментатор, інженер і мислитель. Дідом С.Капіци був математик і кораблебудівник академік Олексій Крилов.

Свою наукову діяльність С.Капіца розпочав у 1949 році, працював в таких галузях фізики, як надзвукова аеродинаміка, земний магнетизм, прикладна електродинаміка, фізика елементарних частинок. Основним предметом досліджень С.Капіци пізніше стали демографічна революція, динаміка зростання населення Землі, застосування у прогнозах майбутнього теорії динамічних систем і широко відомих методів теоретичної фізики і синергетики.

У 1983 році організував видання у СРСР під назвою "В мире науки" - російській версії науково-популярного журналу Scientific American, і був його головним редактором.