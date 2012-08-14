Проходить фестиваль «Медовий спас у Коломиї»

Сьогодні, 14 серпня, на Прикарпатті в місті Коломия проходить фестиваль меду «Медовий спас у Коломиї».

Як передає кореспондент УНІАН на фестиваль прибули пасічники з різних областей України. Мета фестивалю - популяризація бджільництва і пасічників, збереження та розвиток традицій бджільництва на Прикарпатті, популяризація цілющих властивостей меду, іншої оздоровчої продукції бджільництва.

У церквах освятили перший забір меду. Працює виставка-ярмарок меду та бджолопродуктів, містечко майстрів декоративно-вжиткового мистецтва, триває мистецько-духовна програма за участю мистецьких колективів з України та Івано-Франківської області.

У музеї історії міста Коломиї проходить науково-практична конференція «Карпатська бджола і мед вчора, сьогодні і завтра», на якій обговорюють шляхи збереження аборигенних видів бджіл в Карпатах, використання продуктів бджільництва у народній медицині, розвиток апітерапії в Івано-Франківській області та екологічне і органічне бджільництво в складовій Великого Карпатського Бренду.

Довідка УНІАН. 14 серпня християни відзначають свято винесення чесних древ животворящого хреста господнього, вшановують Всемилостивого Спаса та Маковея або Медовий Спас. Медовим Спас називають тому, що вулики до цього часу наповнюються медом і традиційно пасічники починали медозбір.