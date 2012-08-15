Жадан: З Януковича сміються, як з Буша-молодшого

Український письменник Сергій Жадан в інтерв`ю Die Zeit стверджує, що молодих людей в Україні хвилює не мовна проблема, оскільки вони говорять і російською, і українською, а деякі - ще й англійською та орієнтовані на ЄС і Захід. За його словами, їх насамперед хвилює нинішній уряд України. "Оскільки наші політики постійно розчаровують, у них немає перспективи", - пояснює він.

"Моя країна розділилася не на Схід і Захід або Північ і Південь, а на тих, хто проти Януковича, і тих, хто за Радянський Союз. Дебати про мову підливають олії у вогонь цієї суперечки", - каже письменник. За його словами, відновивши дебати про мову, Янукович сподівається мобілізувати перед виборами своїх прихильників - прорадянськи налаштовану частину населення.

За словами Жадана, партія Януковича у багатьох не викликає нічого, крім посмішки, але гідної альтернативи їй немає. "У нас велика проблема з опозицією. Вона не працює, тому що її представляють люди, які теж не надто популярні. Люди чекають, що перед виборами прийде "месія", який розв`яже всі проблеми. Під час Помаранчевої революції у 2004 році це був Віктор Ющенко разом з Юлією Тимошенко. Тепер в Україні вже немає "месії", - заявив він.

Жадан зазначив, що йому важко оцінити, ким є Юлія Тимошенко: політичним в`язнем чи злочинницею. На його думку, дії Януковича можна розцінити лише як політичний процес проти Тимошенко.

Письменник також сказав, що чемпіонат Європи з футболу нічого не змінив. "Це був наш шанс, але з політичного погляду ми його не використали", - сказав він. Тепер, за його словами, провладні політики "хочуть перетворити чудове футбольне свято на свій успіх".

З усіх моментів чемпіонату Європи з футболу Жадан виокремив перший матч Україна - Швеція в Києві: "Весь стадіон був як єдиний, злагоджений організм. Ми були єдиною країною, раділи футболу і не сварилися з приводу роздутої проблеми закону про мову". Також він зазначив спілкування між українцями та іноземними туристами в своєму рідному Харкові: "У місті було багато голландців і німців. Ці дні були як мирний помаранчевий карнавал. Чемпіонат Європи був історичним успіхом для України. Завдяки гостинним людям, а не уряду Януковича".

Про президента Жадан сказав: "З Януковича сміються, як з Буша-молодшого. Молоді люди та інтелектуали його не поважають. Він має авторитет хіба лише в деяких селах і робітничих колах. Там люди ще не зрозуміли, що він - президент олігархів, які заплатили за його передвиборну кампанію".

Однак, за словами Жадана, "в країні зростають революційні сили, навіть якщо це поки що малі групи". На думку письменника, "ці вибори для уряду Януковича стануть початком кінця".

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