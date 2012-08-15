Сьогодні в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області офіційно відкрився Національний Сорочинський ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи ярмарок, губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко сказав: "Сьогодні ми зібралися в Сорочинцях і шануємо традиції українського народу. У Сорочинцях з`єдналися всі аспекти життя України: народні майстри і промислові підприємства, культура і народні традиції. Я бажаю вам добре відпочити і скупитися".

У прес-службі Сорочинського ярмарку повідомили, що цього року заявку на ярмаркування подали близько 1400 учасників.

На ярмарку широко представлені продукти харчування і напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садово-городній інвентар, сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд.

Вперше цього року організовано ціле містечко майстер-класів «Сорочинська майстерня», яких очікується понад 20. Серед них - виготовлення ляльок-мотанок, писанок, оберегів, вишивок, народних прикрас, скульптура і гончарство, а також вироби з полімерної глини, фігурки з кульок.

Долучитися до історії і процесу виготовлення традиційних українських страв можна на майданчику «Ярмаркова смакота», який також вперше відкрито на ярмарку.

Вперше на іменинників ярмаркових днів чекають подарунки і сюрпризи на «Дні народження в Сорочинцях». Відвідувачам ярмарки, які народилися 15-19 серпня, приготували спеціальну розважальну програму в національних традиціях і подарунки. "Все, що потрібно - приїхати в день народження на ярмарок і не забути документ, що підтверджує дату народження", - повідомили в прес-службі ярмарки.

Під час проведення ярмарку щодня виступатимуть творчі колективи з України й інших країн, а увечері перед гостями і учасниками ярмарку виступлять: у середу - група «Алібі», у четвер - «Ярмаркові вечорниці» за участі Тетяни Садохіної і групи «Село і люди», у п`ятницю - група «Фіолет», у суботу - Олег Кензов, Ірина Островська і група «Авіатор».

З 15 по 18 серпня щодня об 11:00 гостей ярмарку вітатиме сам «Гоголь» і герої його творів, а з 21:00 у садибі Хиврі можна буде подивитися шедеври українського кінематографа.

Ярмарок триватиме до 19 серпня.