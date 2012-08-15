Кабінет директора «Київської фортеці» опечатали

Представники Головного управління культури КМДА сьогодні вранці відчинили кабінет директора Музею «Київська фортеця», провели там опис, після чого опечатали кабінет.

Про це УНІАН розповіли співробітники музею.

«Ніхто нічого не захоплював у нас. Приїхали з управління культури, відкрили кабінет директора. Вони там провели опис. Наразі кабінет опечатано», - повідомив співрозмовник УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2012 року В’ячеслава Кулінича було звільнено з посади директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Нині В.Кулінич у судовому порядку намагається відмінити рішення про своє зняття з посади, яке відбулося під час його перебування на лікарняному. Рішення суду про те, чи було звільнення законним, буде винесено найближчим часом.

Раніше, 9 липня, В.Кулінич заявляв, що управління культури КМДА вимагає звільнення його з посади у зв`язку з відмовою виконувати рішення Київради про передачу в оренду на 49 років одного з приміщень музею.

"Я відмовився і не допустив на територію музею комісію з передачі вежі №4 в оренду. Начальник головного управління культури вимагала, аби я написав заяву про звільнення", - сказав В.Кулінич. Директор музею наголосив, що відмовився йти з посади директора Національного музею.

В.Кулінич також повідомив, що керівництво "Київської фортеці" звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з позовом щодо оскарження рішення Київради про передачу "Музею історичної культурної спадщини ПЛАТАР" приміщення в нежилому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а. "Це приміщення є вежею №4 Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Одразу, щойно ми одержали це рішення, ми подали позов до суду, і наразі чекаємо судового рішення", - сказав В.Кулінич.