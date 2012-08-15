Фестиваль "Джаз Коктебель" відкриє гурт "Ляпіс Трубецкой"

29 серпня виступом білоруського гурту "Ляпіс Трубецкой" відкриють 10-й міжнародний фестиваль "Джаз Коктебель". Також тут виступатимуть Ніно Катамадзе, The Cinematic Orchestra, "Серебрянная свадьба" та інші, повідомляє Gazeta.ua. Триватиме фестиваль до 2-го вересня.

"Намагаємося показати наскільки різною може бути сьогодні музика, яка замішана на джазі, інтерпретації. Синтетична в кращому розумінні цього слова. Треба їхати на Коктебель – сподобалось – лишайтеся, ні – дочекалися оплесків, йдіть, не гайте часу. Три сцени, абсолютно різні виконавці, обов`язково знайдете щось для себе", - зазначив джазмен, куратор "Волошинської сцени" на фестивалі Олексій Коган.

Він також є співзасновником фестивалю "Jazz in Kiev".

