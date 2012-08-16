Фонд Ріната Ахметова підтримав «Дитячу «Нову Хвилю - 2012»

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виступив партером «Дитячої «Нової Хвилі - 2012», який проходить з 15 по 17 серпня у Міжнародному дитячому центрі «Артек» під гаслом «Сирітству – ні!» .

Як передає кореспондент УНІАН, вже другий рік поспіль цей пісенний конкурс привертає увагу до проблем сирітства в Україні та Росії, проходячи під гаслом «Сирітству – ні!».

Як зазначила керівник програм Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» «Сирітству – ні!» Дарина Касьянова, системно проблемами сирітства в Україні фонд Р.Ахметова почав займатися з 2008 року.

«До цього засновник фонду – Рінат Ахметов – багато років поспіль на день святого Миколая відвідував дитячі будинки. Він бачив, як живуть сироти намагався допомогти матеріально, подарунками. Але відвідавши в один день дитячий будинок та будинок сімейного типу, де діти-сироти живуть у родинах, він прийняв рішення інакше займатися цими проблемами – розвивати сімейні форми виховання та напрямок національного усиновлення», - розповіла Д.Касьянова.

За її словами, принципово важливо, що він проходить на території України в Артеці.

«Головний ініціатор цього заходу - Ігор Крутий, який є другом Ріната Ахметова. Тому для нас є органічним підтримати «Дитячу хвилю», дітей-учасників. Показати проблему сирітства ще й через таку призму. Це можливість привернути увагу, нагадати про проблему сирітства, показати, що багато сиріт вже у сім’ї, зокрема й завдяки порталу «Сирітству – ні!» - зазначила Д.Касьянова.

У рамках фестивалю 17 серпня на набережній Ялти пройде футбольний матч між конкурсантами «Дитячої «Нової Хвилі» та вихованцями зі школи-інтерната міста Кривий Ріг, який судитимуть зірки української та російської естради. На думку організаторів, він має привернути увагу до сімейних цінностей.