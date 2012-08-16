ЗМІ: До Форуму у Львові вийде книга "найкрутішого письменника"

На Форумі видавців у Львові буде презентовано книгу видатного українського письменника Віктора Домонтовича "Самотній мандрівник простує по самотній дорозі". Книга вийде на початку вересня, повідомляє Gazeta.ua.

Віктор Домонтович (справжнє ім`я - Віктор Петров) - український письменник, літературний критик, археолог та етнограф з насиченою і загадковою біографією. Разом з Валеріаном Підмогильним започаткував жанр українського інтелектуального роману, а також жанр романізованої біографії.

Його твори у період української незалежності були видані, але і сьогодні поціновувачі його творчості нарікають на те, що книги письменника неможливо купити. У соціальних мережах читачі вже охрестили вихід нової книги "виданням найкрутішого письменника в українській літературі".

Біографії митців часом бувають цікавішими за їхні тексти. Особливо тоді, коли вони намагаються їх вибудувати як роман чи драму, дотриматися чистоти жанру, приміряти різні ефектні маски й ролі або стати на котурни. Найвиразніше любов до вимовної пози виявилася при початку та при кінці 19 століття, у добу європейського романтизму й модернізму. Один з найяскравіших українських модерних прозаїків, Віктор Домонтович звертається до маловідомих фактів з життя Франціска Ассізького й Вацлава Ржевуського, Вінсента ван Гога й Пантелеймона Куліша, пропонує надзвичайно цікаве перепрочитання їхніх життєписів і творчості.

Книга вийде у видавництві "Спадщина-Інтеграл". Упорядником видання є відомий літературознавець Віра Агєєва. Вартість книги - 100 гривень.

