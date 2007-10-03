Катерина Ющенко поїхала у Шанхай відчути український дух

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідала в Шанхаї виставку робіт української художниці Катерини ГУТНІКОВОЇ-МИХАЙЛОВОЇ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000» К.ЮЩЕНКО оглянула виставку, поспілкувалася з художницею. К.ГУТНІКОВА-МИХАЙЛОВА подарувала К.ЮЩЕНКО свою роботу «Чарівниця».

Також К.ЮЩЕНКО зустрілася з представниками української діаспори в Шанхаї. «Це надзвичайно приємно – побачити, що в далекому Китаї є український дух. Дякую вам за те, що гідно представляєте Україну», – сказала вона.

Відома українська художниця К.ГУТНІКОВА-МИХАЙЛОВА живе і працює в Китаї з 2005 року. Її виставка, яка має назву «En Equilibrium», проходить в одній з художніх галерей найвищого хмарочосу материкового Китаю – Цзіньмао.

К.ЮЩЕНКО і представники Фонду «Україна 3000» перебувають у Китаї, аби підтримати Національну збірну Спеціальної Олімпіади України на Всесвітніх літніх іграх Спеціальної Олімпіади – 2007, які проходять 2-11 жовтня у Шанхаї. Під час поїздки запланована низка заходів за участі К.ЮЩЕНКО, зокрема – відкриття кафедри української мови у Шанхайському університеті.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня К.ЮЩЕНКО зустрілася з головою КНР ХУ Цзінтао та Головою Федерації інвалідів Китаю Деном ПУФАНОМ, а також взяла участь в урочистій церемонії відкриття ігор Спеціальної Олімпіади.