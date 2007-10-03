У Тернополі буде пам`ятник Бандері

Сім проектів пам’ятника Степану Бандері, який буде споруджено в Тернополі, подано на розгляд конкурсної комісії. Про це повідомив учора, 2 жовтня, ЗІКу начальник управління аналітики та прогнозування внутрішньої політики спільно з управлінням культури Тернопільської облдержадміністрації Володимир Ткач.

"На конкурс подано сім проектів, авторами яких є як окремі особи, так і колективи. Географія конкурсних пропозицій включає Тернопільську, Львівську та Закарпатську області. Заявки до участі в конкурсі були подані вчасно – до 1 жовтня 2007 року", – повідомив Володимир Ткач.

В управлінні планують, що розгляд конкурсних пропозицій відбудеться 10 жовтня. Згідно з положенням конкурсу, підвести підсумки необхідно до 15 жовтня.

***Голова ТОДА Іван Стойко й Тернопільський міський голова Роман Заставний підписали документ про оголошення відкритого конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника Степану Бандері у м.Тернополі, спорудження якого передбачається здійснити біля адміністративного будинку обласної державної адміністрації та обласної ради по осі вулиці Замкової у м. Тернополі.

До складу журі відкритого конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника Степану Бандері у м. Тернополі увійшли голова ТОДА Іван Стойко (голова оргкомітету, голова журі), заступник голови ТОДА, заступник голови оргкомітету, заступник голови журі Анатолій Вихрущ, Тернопільський міський голова, заступник голови оргкомітету Роман Заставний, архітектор, член Національної спілки архітекторів України, секретар журі Сергій Гора, представники Національної спілки архітекторів України та Національної спілки художників України, керівники окремих структурних підрозділів ОДА та міської ради.

Фінансове забезпечення підготовлення та проведення відкритого конкурсу здійснюється за рахунок коштів організаційного комітету зі спорудження пам’ятника Степанові Бандері.

Конкурс тривав з 1 серпня до 1 жовтня 2007 року.