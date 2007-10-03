Піснярі Буковини придумали гімн для Шуфрича

«Ти поклич нас, поклич»

Переможцем обласного конкурсу на кращу пісню, яка має стати гімном-посвятою рятувальникам ГУ МНС у Чернівецькій області, стала пісня «Ти поклич нас, поклич». Її написали поет Віталій Колодій та відомий композитор-піаніст Йосип Ельгісер. Друге місце посіла пісня композитора Миколи Новіцького та поета Василя Васкана «Спасіння моє», а третя премія дісталася поетесі Вірі Китайгородській та композитору Андрію Плішці. Усіх учасників конкурсу керівництво ГУ МНС у Чернівецькій області відзначило цінними подарунками. ЗІК

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