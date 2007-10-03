Розпалася харківська група ”5`nizza”

Харківська група "5`nizza" розпалася. У процесі запису третього студійного альбому думки й бажання учасників групи Сергія Бабкіна та Андрія "Сана" Запорожця розійшлися.

Як повідомляє офіційний сайт групи, музикантами було ухвалено рішення, що "5`nizza" залишиться в історії як акустичний дует з двома альбомами, а новий матеріал стане сольним проектом Андрія Запорожця.

Деякі гітарні партії і бек-вокали С.Бабкіна на альбомі все-таки є, і А.Запорожець стверджує, що дуже дорожить ними. Проект одержав назву SunSay. Концерти-презентації відбудуться 5 жовтня у Москві в клубі "Апельсин" і 6 жовтня в Петербурзі в клубі "Порт".

*** Група "5`nizza" утворилася у 2000 році в Харкові. За сім років колектив випустив два студійних альбоми: "Unплаггed" (2003) і "05" (2005).

ЛІГАБізнесІнфом