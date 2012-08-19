Еко-мистецька акція "Карпатський протяг" відбудеться 24 серпня

24 серпня в потязі приміського сполучення "Івано-Франківськ – Рахів" відбудеться екологічно-мистецька акція "Карпатський протяг". За традицією, вона збере прихильників альтернативної музики та чистих Карпат.

У межах цієї акції відбудуться виступи музичних гуртів, поетів, діджеїв, кінопокази від фестивалю незалежного кіно Wiz-Art, повідомляють Варіанти.

Як повідомляють організатори фестивалю "Карпатський протяг", в потязі "Івано-Франківськ-Рахів" для дійства передбачено два вагони - концертний та альтернативний.

Під час концерту виступатимуть наступні гурти: КораЛЛі, Йорий Клоц, Zapaska. Серед хед-лайнерів фестивалю - гурт KOZAK SYSTEM.