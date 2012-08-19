Пластуни хочуть встановити новий рекорд України

Сьогодні у Львові розпочалися святкування з нагоди 100-річчя Пласту.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи урочистим маршем пластунів від Львівської духовної семінарії (вул. Хуторівка), на території якої на протягом тижня діятиме облаштоване скаутське пластове містечко, до центру Львова.

О 14.00, в центрі Львова, біля пам’ятника Тарасові Шевченку розпочнеться офіційне відкриття святкування 100-річчя Пласту з пластовими церемоніалами, а також привітаннями для пластунів від влади міста та гостей. На заході будуть присутні близько двох тисяч пластунів з різних країн світу, які вже прибули до Львова.

„Пластуни планують цього дня встановити новий рекорд України - о 16.30, 700 пластунів вишикуються у велике коло для встановлення рекорду "Найдовший ланцюг з пластових хусток". Пластуни знімуть свої хустки і зв’яжуть їх між собою, утворивши таким чином мотузку, довжина якої сягатиме приблизно 560 метрів. Цей рекорд зафіксують представники Національного реєстру рекордів України, які приїдуть спеціально для цього до Львова”, - розповів УНІАН речник оргкомітету святкування 100-річчя Пласту Михайло Дяків.

Триватимуть святкування 100-річчя Пласту у Львові до 24 серпня, коли пластуни організуються для львів’ян в центрі старого міста біля пам’ятника Королю Данилу велике скаутське містечко.