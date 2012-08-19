Лідер «Перкалаби» пророкує Україні вибух протестної музики

«Патріарх» української альтернативної музики Олег Гринів, на прізвисько «Мох» пророкує найближчими роками вибух протестної музики. Про це Гринів заявив в інтерв’ю «Українському тижню».

«Пророкую найближчими роками вибух протестної музики. Як це сталося, наприклад, із російським хіп-хопом, що цілком забрав функцію соціального протесту в тамтешнього офіційного року», - заявив музикант.

За його словами, новітня музика матиме міцну позитивну енергію.

«Не веселу, а саме позитивну, хоча мені таке слово уже набридло. Ця хвиля буде дуже урбаністичною, але відкритою до коріння через надто великий пресинг на нього, який чинить нинішня влада. Думаю, головним мотивом виявиться навіть не мова, патріотизм чи держава, а повага до людини як такої», - вважає Гринів.



Фото - Ростислава Шпука