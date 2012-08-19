Хівря й Черевик закриють Сорочинський ярмарок

Сьогодні герої гоголівських творів закриють Сорочинський ярмарок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного Сорочинського ярмарку.

За їх даними, урочисте закриття Національного Сорочинського ярмарку відбудеться за участю героїв гоголівських творів - Хіврі, Черевика, Панаса Івановича. Їх зіграють артисти Полтавського академічного театру ім. М.В.Гоголя.

Також в останній день ярмарку пройдуть концерти фольклорних колективів: народного ансамблю української пісні "Злагода" і ансамблю народних інструментів Широківського будинку культури (Дніпропетровська обл.), колективів Диканьського, Чорнухінського, Решетилівського районів Полтавської області.

Нагадаємо, цього року ярмарок було присвячено 75-річчю утворення Полтавської області, 210-річчю утворення Полтавської губернії і 160-річчю з дня смерті Миколи Гоголя.