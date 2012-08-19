Глава УГКЦ освятив найбільший у Західній Україні собор

Сьогодні (19 серпня) глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) у місті Коломиї Івано-Франківської області освятив найбільший в Західній Україні кафедральний собор Преображення Христового.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріли главу УГКЦ трембітами і хлібом-сіллю. Чин освячення собору спільно з Архієреєм здійснили митрополити і владики УГКЦ, папський нунцій в Україні Архієпископ Томас Едвард Галіксон, десятки священиків. У церемонії освячення взяло участь декілька тисяч вірян, керівники місцевої влади, зокрема голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Олександр Сич та численні гості.

Собор збудований в центрі міста на вулиці Театральній і є головним храмом Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

За словами правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Миколая Сімкайла, «за красою і за розмірами він дуже величний, а якщо взяти, що він двоповерховий, то йому в Західній Україні немає рівних».

На першому поверсі можуть брати участі у службі 2 тисячі віруючих, на другому - три тисячі.

Для обігріву храму використані енергозберігаючі технології, зокрема капілярна система опалення підлоги. Собор побудований із цегли, куполи собору зроблені із міді, кошти на яку пожертвував Папа Римський Іван Павло II під час свого візиту в Україну.

Почали будувати кафедральний собор у 1999 році на площі 1,64 га. Архітектори храму - уродженці Коломиї Віктор і Наталя Мицай. Храм розписували львівські художники-іконописці.

Орієнтовна вартість проекту 3 млн доларів. Кошти на храм збирали жителі Коломиї, українська діаспора за кордоном, меценати.

Сьогодні ж глава УГКЦ освятив наріжний камінь під дзвіницю кафедрального собору.

Коломийсько-Чернівецька єпархія налічує майже 240 тисяч віруючих УГКЦ.