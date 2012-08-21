В Україні з’явиться свій Woodstock

З 28 до 30 серпня 2012 року на аеродромі в місті Калинівка Вінницької області вперше відбудеться фестиваль “Woodstock Україна”.

Протягом трьох днів тут виступлять 36 музичних гуртів з України, Польщі та Естонії, а у ролі хедлайнерів запрошено українські колективи «Скрябін», “Mad Heads” та “Kozak System”. Кузьма, соліст гурту «Скрябін», також є ініціатором і ведучим фестивалю.

Крім того, на території аеродрому буде організовано безліч творчих і тематичних майданчиків: стіна для графіті, байкерський табір, музична сцена для виконавців-аматорів, різноманітні вироби hand-made.

Метою проведення фестивалю “Woodstock Україна” організатори називають пропаганду волонтерського руху, благодійництва, розвиток творчого потенціалу країни, масової музичної культури, формування естетичного смаку шанувальників різних музичних стилів, об`єднання різнопланових виконавців однією ідеєю, об`єднання мешканців різних регіонів України.

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