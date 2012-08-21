У Дрогобичі відбудеться ювілейний Фестиваль Бруно Шульца

Із 6 по 12 вересня у Дрогобичі пройде V Міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Про це повідомляють Варіанти.

Цього разу він планується більш масштабним, ніж попередні, адже це буде ювілейний Шульцфест. Окрім того, він присвячений одразу двом знаковим річницям – 120 річниці з дня народження видатного митця та 70-м роковинам із дня його трагічної загибелі.

Програма фестивалю буде представлена трьома мовами: українською, польською та англійською для зручності відвідувачів. Вхід на всі заходи вільний.

Повну програму фестивалю можна побачити тут