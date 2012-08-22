Сьогодні у Львові стартує Кінолев

22 серпня у Львові розпочинається фестиваль незалежного ігрового, анімаційного та документального кіно «Кінолев».

Протягом п’яти днів кіномани зможуть переглянути майже 80 європейських, українських, грузинських фільмів, пише Радіо Свобода.

Котрий рік поспіль «Кінолев» запрошує глядачів дивитися фільми просто неба, у вільній атмосфері й безкоштовно. Цьогоріч мова йтиме про кіно як неформат, тобто про те, чи спроможне взагалі кіно подолати кордони у мистецтві, яким є його місце у культурі. «У кожного своє кіно», найцікавіші фрагменти альманаху з 33 короткометражних фільмів, відзнятих 35 режисерами, можна буде подивитись на фестивалі.

Невипадково патроном цьогорічного фестивалю львів’яни обрали вірменина, народженого у Грузії, який сидів у російській в’язниці, Сергія Параджанова.

Його фільми – «Тіні забутих предків», найкраще українське поетичне кіно, «Арабески на тему Піросмані», «Колір гранату», «Акоп Овтанян», «Українська рапсодія» – можна буде переглянути на «Кінолеві».

На фестиваль у Львів приїде вірменський режисер Левон Григорян, який був асистентом Сергія Параджанова. Цікаво, що Левон Григорян знайшов знищені матеріали, вирізані з фільму «Саят-нова», який вийшов в радянський прокат як «Колір граната». Режисер змонтував ці епізоди у фільм-спогад «Саят-нова».

Однак не лише кіно минулого буде на «Кінолеві». Глядач ознайомиться із стрічками молодих грузинських та українських режисерів.