В Україні призупинили трансляцію телеканалу National Geographic

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призупинила трансляцію каналу National Geographic channel в Україні.

Причиною цього став рекламний ролик алкогольного напою, який транслювався в ефірі каналу 8 травня о 21:11 за київським часом, йдеться на сайті Нацради.

Тому на засіданні 21 серпня 2012 року відомство ухвалило рішення про визнання іноземної програми "National Geographic channel" такою, що не відповідає вимогам Європейської Конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України.

Як зазначається у повідомленні, Україна має право обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв.

Тепер ТОВ "ВІФ Медіа", яка є ексклюзивним представником телеканалу "National Geographic channel" в Україні, має упродовж трьох тижнів привести свою діяльність у відповідність до частини 2 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

"Якщо компанія жодним чином не дослухається до рекомендацій, канал зникне з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується", зауважує Нацрада.

Нагадаємо, "National Geographic channel" – один із найбільших науково-популярних розважальних каналів, що мовить у всьому світі.

Як відомо, українським законодавством реклама алкогольних напоїв дозволяється після 23:00.

Українська правда.Життя

Фото - Тетяни Давиденко