У Києві відкрили Музей шістдесятництва

У столиці відкрито Музей шістдесятництва, який є філією Музею історії міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття відбулося в рамках виїзного засідання Громадської гуманітарної ради Києва.

У заході взяли участь екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України Борис Тарасюк, письменник, член Громадської гуманітарної ради Іван Драч, народний депутат України Тарас Чорновіл, колишній політичний в`язень, голова громадської організації «Музей шістдесятництва» Микола Плахотнюк, український музикознавець, композитор Леопольд Ященко та інші.

Під час церемонії відкриття Б.Тарасюк висловив сподівання, що музей відвідає велика кількість киян, які «познайомлять з героїчною сторінкою боротьби за незалежну Україну, за демократію в Україні, яку вчинили наші шістдесятники».

У свою чергу Т.Чорновіл подарував музею підшивку незалежної громадсько-політичної газети «Час/Time», яку видавав його батько, лідер Руху В’ячеслав Чорновіл.

Музей створено на основі колекції, зібраної членами громадської організації «Музей шістдесятництва», яка на сьогодні налічує понад 20 тис. різноманітних експонатів. Серед них – твори самобутніх художників, зразки самвидаву, рукописи та друковані видання, численні документи та унікальні фотографії, особисті речі шістдесятників, які відображають це явище в українській культурі другої половини ХХ ст.

***Період «шістдесятництва» за часом охоплює невеликий проміжок, починаючи з так званої «хрущовської відлиги» і до початку 70-х років XX століття.

У той час переважна більшість представників творчого кола української інтелігенції опинилася в ув’язнені чи зазнала інших переслідувань. Тоді також відбувся потужний вибух новітніх творчих ідей в літературі, мистецтві та науці. Проте через постійний спротив діючої влади, наявність жорстокої цензури у суспільстві вимушено доводилося поширювати нові ідеї через різні форми «Самвидаву». У рукописних саморобних книжках, газетах тощо під загрозою репресій поширювалися різні заборонені літературні твори, наукові праці та критичні до комуністичної влади статті.