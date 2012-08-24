Українській Незалежності пішов третій десяток

Цього дня 21 рік тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України. Президент України Віктор Янукович сьогодні візьме участь у заходах з нагоди 21-ї річниці Незалежності України, зокрема у церемонії вшанування князя Володимира Великого та покладанні квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському, а також в урочистостях з нагоди свята у національному палаці мистецтв «Україна».

Сьогодні в усіх населених пунктах відбудуться святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України. У Києві, на Софійській площі, Партія регіонів організовує святковий мітинг-концерт до Дня Незалежності України.

У свою чергу, прихильники Об`єднаної опозиції пішою ходою пройшли від Михайлівської площі до парку імені Шевченка, де відбувся святковий мітинг.