Знаменитого кутюр`є Джона Гальяно позбавили ордена Почесного легіону.

Як пише газета "Фігаро", відповідний указ підписав президент Франції Франсуа Олланд.

Нагадаємо, раніше за антисемітську лайку французький суд засудив Гальяно до штрафу в 6 тисяч євро.

Фірма "Діор" звільнила кутюр`є, який обіймав посаду художнього директора, в березні 2011-го року.

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