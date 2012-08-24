Джона Гальяно позбавили ордена Почесного легіону
19:28, 24 серпня 2012Культура
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Розпорядження Олланда
Знаменитого кутюр`є Джона Гальяно позбавили ордена Почесного легіону.
Як пише газета "Фігаро", відповідний указ підписав президент Франції Франсуа Олланд.
Нагадаємо, раніше за антисемітську лайку французький суд засудив Гальяно до штрафу в 6 тисяч євро.
Фірма "Діор" звільнила кутюр`є, який обіймав посаду художнього директора, в березні 2011-го року.
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