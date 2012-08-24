У Коростені поставили пам'ятник Добрині Микитичу

Сьогодні, 24 серпня , у Коростені Житомирської області до Дня міста та в рамках святкування Дня Незалежності України урочисто відкрили пам’ятник Добрині Микитичу.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі інформаційно-консультативного забезпечення виконкому Коростенської міської ради, участь у театралізованому відкритті па"ятника у міському парку взяло близько тисячі коростенців та гостей міста, керівники міської влади та журналісти.

„Більшість вчених вважають, що праобразом билинного Добрині був історичний дядько князя Володимира, брат його матері Малуші, дружини князя Святослава”- наголосив міський голова Володимир Москаленко.

Раніше у Коростені було встановлено пам”ятник Княгині Ользі.